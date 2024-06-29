الخليج 365 يكشف موعد تجديد الأهلي عقود معلول والسولية وهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يحسم الجهاز الإداري لقطاع كرة القدم بالأهلي خلال الأسبوع الجاري ملف تجديد عقود عمرو السولية ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الثنائي تم الإتفاق معهما علي كافة التفاصيل الخاصة بعقودهما الجديدة.

وأضاف، هناك جلسة خلال الأسبوع المقبل لتوقيع العقود بشكل رسمي .

وأوضح، هاني والسولية لهما تاريخ طويل داخل النادي وضغط المباريات والإرتباطات كانت وراء تأجيل تجديدهما .

واختتم، تم الإتفاق مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق علي تجديد تعاقده، ويتبقي فقط توقيع العقود وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.