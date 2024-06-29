شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: تعديل موعد مباراة الاتحاد أمام الداخلية بسبب حريق باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندرى أمام الداخلية اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى NILE”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بدلا من السابعة.

ويأتى ذلك التعديل عقب مباراة سموحة وبيراميدز أمس الجمعة عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، لعدم إمكانية إصلاح كشافى الإضاءة، وذلك بعد أن نشب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشب حريق داخل أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى، تم على أثرها إيقاف اللقاء، وتدخّل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر، وهو ما تم بالفعل، وتم عمل محضر بالتلفيات الناتجة عن الحريق.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيحابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".



