الامارات | حمدان بن مبارك: منتخباتنا الوطنية تبقى أولوية في برامجنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى مضاعفة العمل والعطاء والمبادرات التي من شأنها خلق بيئة تحفز على تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن موسم 2023-2024 كان مميزاً بحصول فريق العين على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه. وتقدم الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على اهتمامها المتواصل بالنشاط الرياضي بكل تخصصاته. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف رئيس الاتحاد أن «العمومية» أمامها مسؤوليات كبيرة، لأن طموحات الكرة الإماراتية تكبر كل يوم، وأن هذه التطلعات تحتاج إلى مواجهة التحديات بالتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق، ومواصلة العمل من دون توقف.

وأكد أن تشكيل اللجان القضائية والقانونية ومراجعة كل التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد، أمر ضروري، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المواسم السابقة، وتحسين العمل في المواسم المقبلة. وقال رئيس الاتحاد: «منتخباتنا الوطنية تبقى أولوية في برامجنا، وسنبقى حريصين على توفير كل أسباب النجاح لها، خصوصاً المنتخب الوطني الأول الذي تنتظره مشاركة مهمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما أننا نبذل جهداً كبيراً من أجل تطوير مسابقاتنا المحلية فنياً وتنظيمياً، وكذلك تطوير الجوانب الإدارية والقانونية، وسلك التحكيم، والكرة النسائية والشاطئية، وكل حقل يخدم الهدف العام».

وتم خلال الاجتماع اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي، واعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.

وتم أيضاً اعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمت لجنة الانضباط سعيد الحوطي (رئيساً)، وحمدة الشامسي (نائباً)، والأعضاء حسن الشيباني، وسلمان الطويل وبدر خميس، وضمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي (رئيساً)، وعبدالله الغيلاني (نائباً)، والأعضاء راشد قاسم وعبدالله الركن وراشد بن سويدان، وضمت غرفة فض المنازعات علي الحداد (رئيساً)، وحميد درويش (نائباً)، والأعضاء حمد الأستاذ، وطارق البلوكي، وجميل الحارثي، وأحمد الشامسي، وعائشة الظاهري.

وضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط صالح الحمراني (رئيساً)، وفيصل الحداد (نائباً)، والأعضاء عارف محمود، وعمار العليلي وحسين الحمادي، فيما ضمت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين - غرفة فض المنازعات، أحمد سليمان (رئيساً)، وعلي شامس (نائباً)، والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، وشهاب أحمد، وميثاء طالب.