تشكيل منتخب باراجواي الرسمي لمواجهة البرازيل في كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب باراجواي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب البرازيل اليوم في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة في الوقت الحالي.



ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كولومبيا وكوستاريكا، بالإضافة إلى باراجواي.

وتنطلق مواجهة المنتخب البرازيلي أمام نظيره باراجواي في تمام الرابعة من صباح اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "اليجانت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل منتخب باراجواي أمام البرازيل:

حارس المرمى: رودريجو مورينيجو.

الدفاع: فيكتور جوستافو، فابيان بالبوينا، عمر الديريتي، ماتياس إسبينوزا.

الوسط: ماتياس فيلاسانتي، أندريس كوباس، داميان بوباديلا.

الهجوم: خوليو إنسيسو، أليكس أرسي، ميجيل ألميرون.

وتعادلت البرازيل في اللقاء الأول أمام كوستاريكا دون أهداف، بينما انهزمت باراجواي أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف.