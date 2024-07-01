شكرا لمتابعة خبر عن ظهور نتائج عينة الـ DNA لإحدى المشتبه بهم أنها زهبة القرادي المخطوفة منذ 24 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني -

ظهرت نتائج عينة الـ DNA لإحدى المشتبه بهم أنها المخطوفة زهبة القرادي، والتي اختفت منذ 24 عامًا، ولم يستدل حتى الآن على مكانها.

وجاءت نتائج التحاليل مخيبة للآمال، حيث لم تطابق نتائج العينة مع عينات العائلة، لتتحطم، آمالاهم من جديد، وذلك بعد أن طلبت فتاة بالقيام بالتحليل قبل عيد الأضحى المبارك.

وكانت زهبة قد فقدت وهي بعمر العامين وثلاثة أشهر، حيث كانت تلعب في محيط منزل عائلتها بجبال منجد بمحافظة هروب مع الأطفال، لتختفي فجأة، وعد سؤال أهلها عنها، لم يجدوا أية إجابة تدلهم عليها.

وزعم البعض أنها قد تكون سقطت في البئر، أو وقعت من على المنحدر، لكن تكثفت فرق البحث، ولم يتم العثور عليها، لتصاب العائلة بصدمة كبيرة، كما أنها لم تفقد الأمل وبحثوا عنها داخل البلاد وخارجها، ولكن دون فائدة.