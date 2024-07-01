شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 268 من العدوان.. 37877 شهيدًا فلسطينيًا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 268 على التوالي، إلى 37877 شهيدًا، ونحو 86969 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 43 فلسطينيًا وإصابة 111 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوافر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.



توقف المستشفيات

في السياق ذاته، حذرت مستشفيات قطاع غزة من توقف أقسامها والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة جراء نفاد الوقود.

ودعت المؤسسات المعنية إلى ضرورة التدخل لإدخال الوقود اللازم ومولدات الكهرباء وقطع الغيار.