الاحتلال يقتحم طولكرم بآليات عسكرية ثقيلة فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، مدينة طولكرم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الاحتلال، اقتحم بأعددا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، واقتحمت القوات طولكرم من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.

وأفاد مراسل وفا، أن جرافات الاحتلال جرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل ان تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.

فيما توجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.

كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع اصوات انفجارات في المنطقة.



الاحتلال يفتش المواطنين جنوب المسجد الأقصى



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء أمس الأحد، بلدتي سلوان وعناتا بمحافظة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، وفتشت عددا من المارة.. بحسب وفا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حواجز عسكرية فيها، وفتشت عددا من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.