موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الإثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

وكان الأهلي فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الأهلي في شباك فاركو اللاعب حسين الشحات فى الدقيقة 38 من أحداث المنعطف الأول، فيما تمكن تعزيز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 56.

وأحرز اللاعب جيفرسون إنكادا تسجيل الهدف الأول لفاركو في مرمى الأهلي في الدقيقة 59 ليقلص الفارق لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأحمر.

رفع المارد الأحمر رصيده إلى 48 نقطة في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز ، بعد خوض 20 مباراة حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش:

ستكون مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات، تنقل على قنوات أون تايم سبورتس.