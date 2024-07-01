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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش غداً، ضمن منافسات الممتاز.

وتقام المباراة غداً، في تمام الساعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ13 بالدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها القناة الناقلة لكل المسابقات المحلية داخل مصر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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