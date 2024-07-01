شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل مباراة الأهلى والطلائع الليلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح اليوم، الاثنين، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة تجمع المصري البورسعيدى والجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 20 مباراة

المصري 45 نقطة من 27 مباراة

زد إف سى 41 نقطة من 26 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك



يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.



بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الأول



الاهلى 48 نقطة من 20 مباراة فى المركز الثانى



الزمالك 37 نقطة من 22 مباراة فى المركز الثامن وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.

رابطة الأندية: ننتظر تقرير مراقب مباراة سموحة وبيراميدز والقرار بعد نهاية الجولة



أصدرت رابطة الأندية بيانًا بشأن أحداث مباراة سموحة وبيراميدز، التى تم إلغاؤها بسبب نشوب حريق فى استاد الإسكندرية، وأدى إلى عدم استكمال اللقاء.



وجاء نص بيان الرابطة كالتالى: "إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرًا للحريق الذى نشب فى استاد الإسكندرية.. إدارة المسابقات برابطة الأندية تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة ستاد الإسكندرية، وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة".



وكشف مصدر مسئول برابطة الأندية ولجنة المسابقات، أن انقطاع الكهرباء فى مباراة سموحة وبيراميدز، على استاد الإسكندرية، جاء بسبب ماس كهربائى، وهو ما يعد ظرفا قهريا يستوجب إعادة المباراة.



وقال المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تحديد موعد جديد لإقامة مباراة سموحة وبيراميدز ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، من بدايتها وليست من وقت نشوب الحريق.



وأضاف المصدر، إن المباراة ستكون 90 دقيقة بشكل طبيعى، مع مشاركة الهانى سليمان حارس مرمى سموحة فى اللقاء بشكل طبيعى رغم تلقيه بطاقة حمراء فى اللقاء الذى تم إلغاؤه، على أن يطبق الإيقاف على الحارس من المباراة التى ستقام بعد مباراة بيراميدز "المعادة"، مع تطبيق كافة القرارات المترتبة على الإنذارات بعد تلك المباراة أيضًا.