شكرا لقرائتكم خبر عن روقا ونداى ونيمار على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

تواجد محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر إقامتها بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري(دورى NILE).

وأعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الترتيب.