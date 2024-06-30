شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد رباعية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الذى قرر إراحة اللاعبين اليوم بعد خوض مباراة سيراميكا أمس فى مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا، الإثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

