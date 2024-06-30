شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو .. 2800 ميدالية وصدارة التصنيفات و35 مصريا فى مناصب دولية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاءت ثورة يونيو لتكشف عن حجم الإنجازات التى تحققت خلال هذه السنوات، حيث حقق رياضيون مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن أكثرمن (2800) ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وكذلك تحقيق(584)ميدالية متنوعة من بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة (350) لاعب ولاعبة بارالمبي.

يأتى ذلك في ظل حرص الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الإنجازات التى يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، واستهداف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

وتتواجد مصر فى أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لعدد 11 اتحاد رياضي وتصدر المركز الاول فى 4 لعبات رياضية فضلاً عن صدارة مصر على مستوى القارة الأفريقية والتى تستضيف مقرات دائمة للاتحادات الرياضية وكذلك دعم الرموز الرياضية المصرية للتواجد وتولي المناصب الرسمية فى مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية حيث أصبح لدى مصر 35 مصرى يتبوءون رئاسة اتحادات رياضية قارية وعالمية وعربية وعدد 39 نائب لرؤساء الاتحادات وعدد 24 رئيس لجنة دولية وقارية وعدد 112 عضو بلجان فنية وتنفيذية بمختلف الاتحادات القارية والعربية والعالمية وذلك بفضل دعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة وتواصل مستمر مع مسئولى جميع الاتحادات الرياضية القارية والعالمية والعربية.