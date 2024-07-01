الامارات | رياضة محلية في صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق منتخب الشراع الحديث في بطولة البارح الدولية التي أقيمت في البحرين، حيث أحرز نجوم المنتخب ثماني ميداليات، بينها ذهبية وفضية لمروة الحمادي وذهبية لعبدالله المرزوقي، بجانب فضية لكل من ضحى البشر واليازية الحمادي، وكذلك برونزية لكل من محمد العويس ومحمد الحمادي ومحمد الحوسني.

حقق جواد «غودولفين»، «أوتومان فليت»، لقب سباق «وايز دان ستيكس» لخيول الفئة الثانية، الذي جرى لمسافة 1700 متر عشبي، على مضمار «شيرشل داونز» الأميركي. وهذا الانتصار الثاني على التوالي للجواد في السباقات ذات التصنيف الرفيع.

توجت الفرس «عبية عذبة» لـ«دلمان ريسينغ»، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة فيل دينيس، بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية، الذي أقيم بمضمار رويال ويندسور في بريطانيا أول من أمس.

تألق بشكل لافت ناديا النصر وكلباء في بطولة الإمارات للريشة الطائرة للزوجي التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة أول من أمس في مقر أكاديمية اكسترا بالشارقة، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة. وحصل النصر على 13 ميدالية، مقابل 11 ميدالية لكلباء.