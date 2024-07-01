الامارات | «1980».. التغيير الأول في تاريخ كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت نسخة عام 1980 من بطولة كأس أوروبا التي أقيمت في ضيافة إيطاليا، أول تغيير كبير في تاريخ البطولة، وذلك من خلال توسيع دائرة المشاركة، حيث تم فتح الباب لمشاركة ثمانية منتخبات، وتقسيمها إلى مجموعتين من أربعة منتخبات لكل مجموعة في منافسات الدور الأول.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية مباشرة، بينما يتنافس وصيفا المجموعتين على مباراة المركز الثالث في البطولة.

وتوج منتخب ألمانيا الغربية باللقب، بعد الفوز في النهائي على بلجيكا بنتيجة (2-1)، فيما لعبت تشيكوسلوفاكيا ضد إيطاليا على المركز الثالث، وفازت تشيكوسلوفاكيا بركلات الترجيح (9-8)، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي. وظلت المشاركة في كأس أوروبا منذ ولادتها عام 1960 مقتصرة على أربعة منتخبات، وتقام بنظام خروج المغلوب في المواجهات المباشرة التي تتحدد على إثرها هوية طرفي المباراة النهائية. وبعد ذلك استمرت التغييرات في البطولة، حيث تم إجراء تغيير طفيف على نظام المسابقة في النسخة التالية عام 1984 التي أقيمت في فرنسا، بصعود صاحبي المركزين الأول والثاني من كلتا المجموعتين إلى نصف النهائي مباشرة، وإلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة تمكّن خلالها المنتخب الفرنسي، بقيادة ميشيل بلاتيني، من التتويج بلقبها الأول تاريخياً بعد الفوز على إسبانيا بهدفين نظيفين.