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موعد مباريات اليوم الاثنين في ثمن نهائي يورو 2024

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يورو 2024

يورو 2024

نقدم لكم موعد مباريات اليوم الإثنين في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الإثنين إقامة لقائين فقط في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا نسخة عام 2024.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في يورو 2024

في البداية يلاقي منتخب فرنسا نظيره بلجيكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ثم يواجه منتخب البرتغال نظيره سلوفينيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

فيما تستكمل مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، غدًا الثلاثاء حيث تشهد آخر لقائين في هذا الدور.

وتذاع مباريات كأس أمم أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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