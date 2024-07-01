شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى أول اختبار لعماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة إنبي، والتي من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنبي بهدف نظيف.

وتعتبر مواجهة إنبي الاختبار الرسمي الأول لـ عماد النحاس مع ذئاب الجبل، والذى تسلم مسئولية الإدارة الفنية للمقاولون العرب بعد رحيل معتمد جمال، المدير الفني السابق للفريق، والذي جاء رحيله عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 15 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.