تشكيل منتخب كوستاريكا الرسمي لمواجهة باراجواي في كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب كوستاريكا «لوس تيكوس»، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة بعد قليل ضد منتخب باراجواي، في اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب «كيو 2»، بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة «كوبا أمريكا».

تشكيل منتخب كوستاريكا الرسمي لمواجهة باراجواي

حراسة المرمى: باتريك سيكويرا

خط الدفاع: جيلاند ميتشل، خوان بابلو فارجاس، فرانسيسكو كالفو

خط الوسط: أورلاندو جالو، مورا، بيرنز، تايلور

خط الهجوم: ووارن مادريجال، ألكوسر، كامبل

ويدخل منتخب «لا ألبيروخا»، مباراة كوستاريكا، بالمركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة، بدون نقاط، إثر خسارته أمام البرازيل بنتيجة 4-1 وكولومبيا بهدفين مقابل هدف، فيما يخوض «لوس تيكوس»، اللقاء بالترتيب الثالث بنقطة واحدة، من التعادل السلبي أمام«السيليساو»، وبهزيمة أمام نظيره الكولومبي، بثلاثة أهداف دون رد.