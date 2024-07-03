نوستالجيا .. رحلة إلى الزمن الجميل في "ليلة وردة"

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جمهور المملكة العربية السعودية موعد حفل "ليلة وردة" والذي مقرر أن يقام غدًا الخميس 4 يوليو بمشاركة نجمات الغناء في الوطن العربي .

يضم حفل "ليلة وردة" النجمة أصالة، نانسي عجرم، ريهام عبدالحكيم وعبير نعمة، ومقرر أن تقام السهرة الطربية يوم ٤ يوليو المقبل في مدينة جدة.

بدأت التحضيرات للحفل بعد وصول النجمات المشاركات في الحفل، إذ انطلقت بروفات ما قبل “ليلة وردة” استعدادًا للحفل الذي متوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا ضخما.

كان المستشار تركي آل شيخ روج للحفل، إذ نشر البوستر الترويجي، معلقًا عليه: "جدة ليلة مميزة لعشاق الطرب الأصيل"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالميًا إكس "تويتر سابقًا".

ليلة وردة

يقدم حفل “ليلة وردة”، باقة مميزة من أغاني المطربة وردة، وأبرزهم؛ “بتونس بيك، في يوم وليلة، حكايتي مع الزمان، طب وأنا مالي، لولا الملامة”، وآخرين.

وردة

أبرز المعلومات عن وردة الجزائرية

ولدت وردة عام 1939 في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية، مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها.



كان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا، ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها.

وردة

بدايتها في مصر



قدمت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية «ألمظ وعبده الحامولي» ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة، طلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أوبريت «الوطن الأكبر».

وردة وبليغ حمدي

اعتزال ما بعد الزواج



اعتزلت الغناء سنوات بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين كي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972، بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، فعادت إلى القاهرة، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه سنة 1979



كان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي أطلقتها في عام 1979 م في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي، وكانت أم كلثوم تنوي تقديم هذه الأغنية في عام 1975 لكنها ماتت، لتبقى الأغنية سنوات طويلة لدى سيد مكاوي حتى غنتها وردة.

تعاونت وردة الجزائرية مع الملحن محمد عبد الوهاب، قدمت مع الملحن صلاح الشرنوبي العمل الشهير (بتونس بيك).

وردة

قدمت وردة خلال مشوارها الفني أول مسلسل لها على التلفزيون عام 1977 بعنوان "اوراق الورد" وكان ثاني مسلسل تشارك في بطولته مسلسل "آن الاوان" عام 2006 وكان هذا المسلسل لقى انتقادات كثيرة في حينه وقد سجلت عليه ملاحظات كثيرة حيث تأثر اداؤها بسبب الاجهاد الذي كانت تعانيه إثر اجرائها عملية لزرع الكبد في فرنسا.

وفاتها

رحلت وردة عن عالمنا يوم 17 مايو 2012 إثر ازمة قلبية ودفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، إذ كانت قبل وفاتها تريد العودة إلى الجزائر.