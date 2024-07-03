بايدن صادما المتبرعين: غلبنى النوم على المسرح أثناء المناظرة وسفرياتي الخارجية أرهقتنى بشدة

ياسر رشاد - القاهرة - تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 03:54 ص 7/3/2024 3:54:32 AM

فاجأ الرئيس الأمريكى جو بايدن مجموعة المتبرعين فى ولاية فيرجينيا بتصريحاته التى إعترف فيها بأداءه الضعيف أثناء المناظرة المنعقدة بينهم وبين منافسه دونالد ترامب الأسبوع الماضى، صادما الجمهور بقوله أنه “ غلبه النوم أثناء وجوده على المسرح، موضحا أن سفرياته الخارجية المتعددة التى سبقت إجراءه للمناظرة بأسبوع تقريبا كانت أحد العوامل التى أدت الى إرهاقه وعدم قدرته على إستكمال الجمل بشكل واضح للتعبير عن أفكاره”.

ووجه بايدن إعتذاره لكل المتبرعين الذين كانوا يملأون الحجرة فى إجتماع فيرجينيا منوها الى عدم سماعه لنصيحة فريق عمله، حيث سافر الى إيطاليا لمدة 6 أيام ثم عاد الى فرنسا للإحتفال بذكرى نروماندى ومن بعدها سافر لحضور إجتماعات مجموعة السبع الكبرى، ثم عاد الى واشنطن ومن بعدها الى كامب ديفيد مما تسبب فى إعتلاءه بالإرهاق الشديد وأداءه الضعيف والذى وصفه بالمخيب وأيضا بالمهم من أجل كسب الإنتخابات القادمة وقال “ أنه لا يبرر ما حدث ولكنه وجب التنويه إليه”، وقد رصدت وسائل الإعلام أن كلمة بايدن إستغرقت 6 دقائق فقط وهو زمنا ظاقل من المقرر أن تستغرقه كلمته أمام المتبرعين والداعمين الماليين لحملته الإنتخابية.

ونقلت صحيفة “ الهيل ” الأمريكية نقلا عن المتحدثة عن البيت الأبيض ردودها على أسئلة مندوبى وسائل الإعلام التى إنهالت تسأل عن الصحة النفسية والعقلية للرئيس بايدن وقدرته على القيام بمهامه وواجباته كرئيسا للبلاد فى فترة رئاسية ثانية، حيث قالت بيير لقد أجبت أسئلة حضراتكم عشرات المرات بنفس الإجابة بأن الرئيس بايدن فى كامل قواه العقلية، موضحة ان هذه الأسئلة “ مشروعة” على حد قولها مضيفة أن الرئيس بايدن برر أسئلة الإعالم وغيرهم بأنها مشروعة أيضا وعليهم الإجابة عليها، وقالت بيير" سوف نطوى هذه الصفحة وسيجوب الرئيس بايدن أنحاء الولايات خلال الأيام القادمة ويواجه الأمريكيين ويتحدث إليهم عن أجندته ليروه على الملأ ويحكموا بأنفسهم عليه"، ومن المنتظر أن يلقى بايدن كلمتين غير معدتين مسبقا أمام إجتماع حلف الناتو المقرر عقده فى واشنطن الأسبوع القادم ، بالإضافة الى لقاءه التلفزيونى مع قناة إيه بى سى بعد غذ الجمعة.