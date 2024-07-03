تشكيل منتخب باراجواي الرسمي لمواجهة كوستاريكا في كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف دانييل جارنيرو المدير الفني لمنتخب باراجواي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة بعد قليل ضد منتخب كوستاريكا، في اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب «كيو 2»، بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة «كوبا أمريكا».

تشكيل منتخب باراجواي لمواجهة كوستاريكا

حراسة المرمي: رودريجو مورينيجو

خط الدفاع: جوستافو فيلاسكيز، فابيان بالبوينا، عمر ألديريتي، خيمينيز.

خط الوسط: ماتياس فيلاسانتي، وداميان بوباديلا

الوسط الهجومي: وخوليو إنسيسو، ميجيل ألميرون، سوسا

وفي الهجوم : باريرو

ويدخل منتخب «لا ألبيروخا»، مباراة كوستاريكا، بالمركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة، بدون نقاط، إثر خسارته أمام البرازيل بنتيجة 4-1 وكولومبيا بهدفين مقابل هدف، فيما يخوض «لوس تيكوس»، اللقاء بالترتيب الثالث بنقطة واحدة، من التعادل السلبي أمام«السيليساو»، وبهزيمة أمام نظيره الكولومبي، بثلاثة أهداف دون رد.