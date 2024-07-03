طارق لطفي "صعيدي" في أجدد أعماله التلفزيونية

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ النجم طارق لطفي، تحضيرات أجدد أعماله التلفزيونية بعدما تعاقد على بطولة مسلسل جديد من تأليف أمين جمال وإخراج محمد يحيى مورو.

يجسد طارق لطفي شخصية صعيدي خلال أحداث المسلسل الذي مقرر أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة .

كما يستعد طارق لطفي لتصوير الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

بعدما حقق مسلسل العتاولة نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، تعاقد طارق لطفي على بطولة العتاولة 2، ويشاركه بطولته النجم أحمد السقا، ومن المقرر بدء تصوير أحداثه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل العتاولة 2

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن مفاجأة كبيرة وهي وجود جزء ثانٍ ، وكتب: "العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا ".

موعد بدء تصوير مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل العتاولة 2 بداية شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني ظهور أبطال جدد، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابه الجديدة.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

بوسترات العتاولة

بوستر مسلسل العتاولة

تفاصيل مسلسل العتاولة.. رمضان 2024

يشارك النجمان طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا وباسم سمرة

وكان أحمد السقا، شارك جمهوره ومتابعيه صورتين برفقة النجم طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجمعت الصورة الأولى، أحمد السقا وطارق لطفي من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “العتاولة”، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024، أما الثانية كانت من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، معلقًا على الصورتين، قائلًا:" حبينا نمسى عليكم ونقولكم إننا، ولا بنخاف مالدنيا بحالها".