ميدو عن تصريحات ثروت سويلم: بيتخانق في أوضة فاضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الزمالك ومنتخب مصر السابق عن استياءه من التصريحات التي أدلى بها ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية بشأن بيان بيراميدز.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية فيها شراسة كبيرة ولا يمكن أن تخرج من مسئول، وهي أيضًا تأتي بدون سبب".

وأضاف: "تصريحات ثروت سويلم عامل مثلها مثل (اللي بيتخانق في أوضة فاضية) وهو اختار أن يدخل في أزمة مع نادي بيراميدز، ولم أتوقع أن يدلي بهذه التصريحات".



وتابع: "ثروت سويلم من المفترض أنه في صف الأندية، باعتباره عضو رابطة الأندية، و بيراميدز يطالب بحقوقه، ويستند على اللائحة، ومن الطبيعي أن رابطة الأندية تتضامن مع النادي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "من يقوم بعمله ويطالب بحقوقه يتقال عليها عاوز يعمل فيها راجل؟ بيراميدز مثله مثل الأهلي و الزمالك وبقية الأندية، وأقول لكم إن جميع المسئولين في بيراميدز يتحركون بأوامر من الملاك".