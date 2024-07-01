وزير الرياضة: نتائج الخماسي في بطولة العالم للناشئين مطمئنة على المستقبل

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخبنا الوطني للناشئين للخماسي الحديث على نتائجه ببطولة العالم للناشئين، التي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وقال صبحي نهنيء أبنائنا بالنتائج على مستوى فردي وفرق الرجال وفردي وزوجي السيدات ، وتحطيم أرقام قياسية ، مشيراً إلى أن هذه النتائج مطمئنة جداً على المستقبل كونها بطولة ناشئين .

وأ شار الوزير إلى أن التعاون الذي تم ما بين وزارة الشباب والرياضة -كجانب حكومي - واتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أدى إلى طفرة كبيرة جداً في مستوى لاعبينا نظراً لاستضافة مصر للعديد من بطولات العالم ".

وكشف صبحي عن أنه مطمئن على مستقبل الرياضة ،لدينا الخماسي الحديث ، والسلاح ، الرماية ، والتايكوندو ، مبيناً أن الألعاب الفردية عامة منظومة أصبحت محكمة وناجحة بشكل كبير ،وعلى أعلى مستوى".

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للإعلام الرياضي على المجهود المبذول مطالبا بإبراز إنجازات ونجاحات أبطالنا حتى يعلم المجتمع المصري مكانة الرياضة المصرية على مستوى العالم .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إنجازات ونجاحات الرياضة المصرية نتاج لدعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين وتنفيذ الوزارة لتوجيهات القيادة السياسية ما أدى إلى تلك الطفرة الكبيرة في النتائج.

وزير الرياضة: ندعم شريف العريان في انتخابات الإتحاد الدولي للخماسي



وعن دعم المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وسكرتير عام اللجنة الأولمبية ، في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي قال صبحي :" كل الدعم للمهندس شريف العريان في انتخابات الاتحاد الدولي ، وقال خلال الـ 6 سنوات الأخيرة أصبح لدينا عدداً كبيراً من المصريين سواء نواب لرؤساء الاتحاد الدولي لرياضاتهم ، أو أعضاء بمجالس إدارة الاتحادات الدولية ، والاتحادات الأفريقية .

وأضاف الوزير نحن موجودون على الخريطة القارية والدولية ، ونتمى أن نرى في القادم عدداً من المصريين رؤساء للاتحادات الدولية .

وعن شعوره قبل شهر من انطلاق الدورة الأوليمبية " باريس 2024" قال وزير الشباب والرياضة:" اتمنى تحقيق الإنجازات والميداليات ، ولكن دائما لا أطمئن ، فمن يطمئن لا يعمل ، ونحن يجب أن نعمل حتى آخر وقت ، وندعم أولادنا بشكل قوي جداً ، لأن هناك مجهوداً كبيراً مبذولاً ، ولكن التوفيق من عند الله ، و نطمئن الجميع بأن الإيجابيات كثيرة".