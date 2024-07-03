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بعد تجديد الثقة فى أشرف صبحى.. مستهدفات ورؤى عمل فى وزارة الشباب والرياضة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:50 م

بعد تجديد الثقة فى الدكتور اشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة ، فى التشكيل الحكومى الجديد هناك العديد من الملفات التى سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، والتى  تستهدف رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030

ومن أهم المستهدفات المستقبلة ما يلى :- 

 

- استكمال تطوير البنية التحتية  للمنشآت الشبابية والرياضية

 

- تطوير اللياقة البدنية وممارسة للمصريين وقطاع البطولة والمنافسة والأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية

 

- الوصول إلى نسبة 3% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي

 

- العمل علي التطوير المستدام لكافة المنشآت الشبابية والرياضية  وفق رؤية الدولة المصرية

 

- العمل علي تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركات الخدمات الرياضي

 

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي

 

- تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية

 

- التوسع في برنامج الطرح الإستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية

 

- التوسع في دمج الإقتصاد الغير رسمي في قطاع الرياضة في الإقتصاد الرسمي

 

- اطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين

 

- تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين

 

- تقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين

 

- توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق  تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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