شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد الثقة فى أشرف صبحى.. مستهدفات ورؤى عمل فى وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

بعد تجديد الثقة فى الدكتور اشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة ، فى التشكيل الحكومى الجديد هناك العديد من الملفات التى سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030

ومن أهم المستهدفات المستقبلة ما يلى :-

- استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية

- تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين وقطاع البطولة والمنافسة الرياضية والأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية

- الوصول إلى نسبة 3% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي

- العمل علي التطوير المستدام لكافة المنشآت الشبابية والرياضية وفق رؤية الدولة المصرية

- العمل علي تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركات الخدمات الرياضي

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي

- تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية

- التوسع في برنامج الطرح الإستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية

- التوسع في دمج الإقتصاد الغير رسمي في قطاع الرياضة في الإقتصاد الرسمي

- اطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين

- تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين

- تقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين

- توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية