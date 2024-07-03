شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد الثقة فى أشرف صبحى.. مستهدفات ورؤى عمل فى وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 03 يوليو 2024 03:50 م
بعد تجديد الثقة فى الدكتور اشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة ، فى التشكيل الحكومى الجديد هناك العديد من الملفات التى سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030
ومن أهم المستهدفات المستقبلة ما يلى :-
- استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية
- تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين وقطاع البطولة والمنافسة الرياضية والأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية
- الوصول إلى نسبة 3% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي
- العمل علي تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركات الخدمات الرياضي
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي
- تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية
- التوسع في برنامج الطرح الإستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية
- التوسع في دمج الإقتصاد الغير رسمي في قطاع الرياضة في الإقتصاد الرسمي
- اطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين
- تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين
- تقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين
- توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية
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