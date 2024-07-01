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ترتيب بطولة العالم للصانعين بعد جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق ريد بول بطل العالم للفرق سيطرته على مقدمة جدول بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد اسدال الستار على جائزة النمسا الكبرى مساء الاحد بإجراء السباق النهائي الذي اقيم بمشاركة العشر فرق المشاركة في بطولة العالم .

وتعد جولة النمسا الكبرى هي الجولة الحادية عشرة لبطولة العالم للفورميلا وان حيث تصدر فريق ريد بول حامل اللقب البطولة برصيد 335 نقطة من خلال سائقيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم و زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني بالثنائي الفرنسي شارل ليكلير و الأسباني كارلوس ساينز برصيد 291 نقطة  بينما جاء فريق مكلارين في المركز الثالث برصيد 268  نقطة بسائقيه لاندو نوريس و أوسكار بياستري.

وفيما يلي الترتيب الكامل لبطولة العالم للصانعين لسباقات الفورميل وان قبل سباق جائزة الكبرى: 

الترتيب             الفريق            النقاط

الاول           ريد بول رايسنج    335 نقطة

الثاني             فيراري            291 نقطة

الثالث            مكلارين           268 نقطة

الرابع              مرسيدس       196  نقطة

الخامس         استون مارتن    58  نقطة

السادس       ريد بول فيزا     30 نقطة

السابع            هاس          19  نقطة

الثامن            ألبين                9 نقاط

التاسع          ويليامز               نقطتين

 

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