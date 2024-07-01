يورو 2024.. مبابي وجريزمان يقودان تشكيل فرنسا أمام بلجيكا

ياسر رشاد - القاهرة - يقود الثنائي كيليان مبابي وانطوان جريزمان تشكيل منتخب فرنسا في مباراته أمام بلجيكا المقررة ضمن منافسات دور 16 من كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب الديوك بقيادة ديديه ديشامب على النحو التالي..

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: ثيو هيرنانديز ، اوباميكانو، ساليبا، كوندي.

الوسط: رابيو، كانتي، تشواميني.

الهجوم: جريزمان، مبابي، تورام.

تقام مباراة فرنسا ضد بلجيكا في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب "مركور شبيل أرينا"، وستحمل المباراة إثارة كبيرة كون الفريقان يبحثان عن الوصول إلى أبعد نقاط في المعترك الأوروبي.

وكان منتخب فرنسا قد صعد من دور المجموعات كوصيف مجموعته برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين بينما تأهلت بلجيكا كوصيفة مجموعته بأربع نقاط بخسارة وفوز وتعادل.