فنربخشة يسعى للتعاقد مع ماكسيمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «fotomac» التركي أن نادي فنربخشة يسعى للتعاقد مع الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمان محترف فريق الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ويريد فنربخشة بقيادة مدربه الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، تكوين فريق قوي، وسيحاول إبرام صفقات مميزة هذا الصيف، ويبرز اسم جناح الأهلي السعودي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة فنربخشة ستطرق باب الأهلي قريبا بعرض إعارة للاعب سان ماكسيمان لمدة عام، مع خيار الشراء بصورة نهائية.

وتبدو الصفقة صعبة، بالنظر إلى الراتب السنوي المرتفع للاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع ناديه السعودي في يونيو 2026.

وخاض اللاعب 31 مباراة هذا الموسم عبر كل المسابقات، وأحرز 4 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».