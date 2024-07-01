100 عام والأرجنتين تتصدر تاريخ الكوبا الذهبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي بعد حصده العلامة الكاملة بفوزه في لقاءات دور المجموعات، محققا 9 نقاط تصدر بها مجموعته في حملة الدفاع عن لقبه.

ويسعى أبطال الكوبا والعالم لمواصلة مسيرة الذهب والتتويج بالذهب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد لقب 2021 والذي توج به المنتخب الأرجنتيني على أرض غريمه التقليدي البرازيل ومن وسط ملعب المركانا، والآن يبحث عن المحافظة على اللقب من أرض أمريكا.

بطولات متتالية

يعد المنتخب الأرجنتيني أكثر منتخب تحقيقا لبطولة الكوبا متساويا مع الأورغواي بـ 15 لقبا لكل منتخب، وخلال تاريخ الأرجنتين مع التتويج باللقب استطاع المحافظة على لقبه في أكثر من مناسبة واستطاع أيضا الاحتفال بلقب الكوبا ثلاث مرات متتالية عندما حقق لقب بطولة 1945 ثم عاد للتتويج بالبطولة التالية عام 1946 وكانت الثالثة على التوالي تلك التي احتفل بها أبناء الأرجنتين عام 1947 ليسجل بذلك ثلاث بطولات متتالية أثناء مشوار الذهب للمنتخب الذي بدأ بتحقيق اللقب الأول عام 1921 وبعد مرور 100 عام احتفل باللقب الـ 15 في 2021.

غياب طويل

أثناء مشاركة الأرجنتين ضمن منافسات بطولة الكوبا حدث للمنتخب عدد من الابتعاد عن تحقيق اللقب طوال تاريخ مشاركاته التي بدأت 1916 ليحقق اللقب بعد ذلك أثناء مشاركته الخامسة عام 1921 لتكون الانطلاقة نحو الذهب والذي تزعم القارة بعد مرور 100 عام كأكثر منتخب تتويجا باللقب بـ15 بطولة.

وشهد هذا المشوار فترات طويلة من الغياب عن معانقة الذهب وبلغت أطول فترة 32 سنة من عام 1959 وصولا إلى اللقب الـ14 سنة 1991 ثم عادت الأرجنتين إلى الغياب بعد ذلك حتى البطولة الماضية عام 2021 التي توج بها الأرجنتيني وكانت بطولة خاصة كونها أعادته للبطولات بعد غياب طويل وكانت البطولة الأولى للأسطورة ليونل ميسي مع منتخب بلاده وانطلق بعد ذلك نحو الذهب ليتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر وكتب تاريخا كان ينتظره ميسي مع منتخب بلاده ويسعى حاليا لتحقيق لقب الكوبا وقد وصل بمنتخبه إلى ربع النهائي في مشواره للمحافظة على اللقب.

عدم الخسارة

طوال مشوار الأرجنتيني ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا والتي حقق من خلالها 15 لقبا كان هناك عامل مشترك في أغلب الألقاب التي حققها، فمن 15 لقبا تويج بها استطاع المنتخب الأرجنتيني تحقيق اللقب بدون خسارة في 13 بطولة، والبطولتان المتبقيتان خسر خلالها مباراة وحيدة فقط في كل منها وكان ذلك في بطولتي 1937 و 1957 وغيرها فقد سجل المنتخب بطولات خالية من الخسارة.

وخلال آخر بطولات حقق فيها اللقب وكان خلالها لعب دور المجموعات استطاعت الأرجنتين تجاوز ذلك الدور بدون أي خسارة في بطولات 1991 و 1993 و 2021 وفي البطولة المقامة حاليا استطاع المنتخب الوصول لربع النهائي بعد تصدره لمجموعته برصيد 9 نقاط حققها من فوزه بكل لقاءته وينتظر خصمه في الدور المقبل.

ألقاب الأرجنتين في الكوبا:

1921

1925

1927

1929

1937

1941

1945

1946

1955

1957

1959

1991

1993

2021

الأرجنتين في تاريخ الكوبا: