ثروت سويلم عن بيان بيراميدز: من آمن العقاب أساء الأدب.. هناك موظفين يتربحون مبالغ كبيرة وتلك مهمتهم

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، غضبه من الأسلوب الذي يتبعه نادي بيراميدز، والبيان الصادر الذي يحمل هجوم وإساءة للنادي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "من آمن العقاب أساء الأدب، وأصبحنا أندية بيانات، كل نادٍ لا يُعجبه شئ يقوم بإصدار بيان، والإساءة للرابطة شئ مرفوض تمام، وسيكون هناك رد فعل عنيف تجاه البيان".

وأضاف: "هناك إساءة لمنظومة كبيرة مثل اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية، والبيان الصادر عن بيراميدز لا يُدرك من كتبه أي شئ، وهم يحاولون إيصال رسالة لملاك النادي بأنهم يتعرضون لحرب ويحاولون إثبات أنهم يدافعون عن حقوق النادي، وأنهم رجال ويهاجمون اتحاد الكرة والرابطة".

وواصل: "لابد أن يكون هناك رد لهذا الحوار الغير محترم خصوصا في الهجوم على مسئولين كبار في اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. وأساس عمل هؤلاء في بيراميدز هو استفادة مالية من ملاك النادي، ولا يفرق معهم شئ سوى هذا.. ومن أمن العقاب أساء الأدب.. فهم يعلمون جيدًا بأنه لن يتم فعل أي شئ ضدهم!".

وتابع: "من كتب بيان نادي بيراميدز يعتقد أنه لن يرد عليه أحد، هما يحاولون أن يظهروا لـ مالك النادي أنهم يدافعون عن بيراميدز، وهم يتربحون أموالًا كثيرة، وبأرقام كبيرة جدًا، فهم يتقاضون أجور ومرتبات خيالية، والموظفين والعاملين بالنادي ايضا يحصلون على مبالغ كبيرة".

وزاد: "لن نلتزم الصمت، الرابطة واتحاد الكرة يضمون شخصيات محترمة، ولن نقبل هذه الإساءات، والموجودين في الاتحاد والرابطة أفضل بكثير من العاملين في هذا النادي.. وبناءً على البيان يجب تحويل مسئولي بيراميدز للجنة الانضباط.. لابد أن يكون هناك رد فعل، لأن كل شخص بعد ذلك سوف يستقيظ من النوم لا يعجبه أمرًا ما سيقوم بإصدار بيان".

وأكمل: "محاولات إثارة الجماهير لابد أن يقابلها رد فعل قوي، وهذا البيان بهذا الأسلوب لابد أن يتم اتخاذ قرار صارم ضدهم، ولو لم يحدث أي شئ سيتكرر الأمر من جانب بيراميدز مجددًا.. كان عليهم أن يدركوا أنهم يمثلون كيان كبير، لكنهم يحاولون فقط إرضاء مالك النادي".

وأضاف: "لابد أن يدركوا جيدًا أنهم يتعاملون مع اتحاد كرة ورابطة أندية وشخصيات في قمة الاحترام ولن يسمحوا بالأسلوب المهين.. والبيان بعدما يعرض على الرابطة واتحاد الكرة سيكون هناك رد فعل بالتأكيد، ولو لم يحدث شئ سيكون هناك تكرار لتلك البيانات الغير مقبولة".

وأتم: "مواجهة بيراميدز وسموحة تم الغائها في حالة التعادل، واقرب شئ للعدالة هو اكمال المباراة بنفس الظروف".