ميدو: الكرة المصرية تستند على لوائح جار عليها الزمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الكرة المصرية تستند على لوائح غير صالحة وجار عليها الزمن، وذلك خلال حديثه عن أزمة مباراة سموحة وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري العام.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "استاد الإسكندرية من أعرق الملاعب في مصر، وحدث تعطل في غرفة الكهربا خلال مباراة سموحة وبيراميدز".

وأضاف: "هذا العطل من الممكن أن يحدث، ولكن العقل يقول إنه في حال حدوث عطل كهربائي دون ظروف قهري مثل الرعد والزلازل".

وتابع: "رابطة الأندية انتظرت نتيجة لجنة تقصي الحقائق، والتي أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود صيانة لغرفة الكهرباء أدت للحريق الذي حدث، ورابطة الأندية اعتبرت ارتفاع درجة الحرارة هو ظرف قهري".

وأكمل: "رابطة الأندية تستند للوائح الموجودة، ولكنها لوائح غير صالحة.. ما نمر به حاليًا يؤكد أننا نحتاج لجنة شئون قانونية، ويجب وضع لوائح جديدة، ويتم عرضها على جميع الأندية ثم يتم تطبيقها".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هذه لوائح جار عليها الزمن، إذا كانت هذه اللوائح واضحة وصريحة لما كان أحد يستطيع أن يعمل (بالشغل البلدي) الذي يريد البعض أن نستكمل به في الكرة المصرية".