دي بروين : خيبة امل كبيرة بعد الخسارة امام فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا عن اسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 بعد الخسارة امام منتخب فرنسا بعد مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الاثنين على ملعب دوسلدورف ضمن مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة .

وقال كيفين دي بروين عقب المباراة في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس : انها خيبة امل كبيرة ان نخرج من هذا الدور المبكر في بطولة يورو 2024 . حاولنا تقديم كل ما لدينا من اجل التفوق على المنتخب الفرنسي وكانت كل الامور تسير نحو خروج المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي لكن هدف عكسي من فيرتنوخين جعلنا نخسر كل شىء .

واضاف كيفين دي بروين : لا اعتقد اننا كنا نستحق الخسارة فلم يشكل منتخب فرنسا رغم امتلاكه للكرة خطورة كبيرة على مرمانا بالعكس فلقد تصدى حارس مرمى منتخب فرنسا لهجمة خطيرة لنا وتسديدة قوية مني كادت ان تكون هدف التقدم .

واختتم كيفين دي بروين تصريحاته قائلا : اعتقد انها نهاية مشوار مجموعة كبيرة من الاعبين مع منتخب بلجيكا ويجب ان نمنح الفرصة لمجموعة جديدة من الاعبين لقيادة المنتخب البلجيكي من اجل المستقبل . لا يمكنني القول انها نهاية مشواري مع المنتخب البلجيكي لكن سيكون هناك حوار مع ادارة الاتحاد البلجيكي والمنتخب خلال الفترة القادمة .

يذكر ان منتخب بلجيكا لم يقدم العروض المنتظرة خلال البطولة ولم يحقق سوى فوزا واحدا على منتخب رومانيا في الدور الاول وخسر امام سلوفاكيا .