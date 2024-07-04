حركة تغيير في أجهزة المدن.. أول قرارات وزير الإسكان شريف الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول قرار له بعد توليه المنصب الجديد أمس الأربعاء، بإجراء حركة تغييرات لرؤساء أجهزة المدن وتعيين 19 معاونا لرؤساء الأجهزة بمختلف القطاعات.

تضمن قرار وزير الإسكان بنقل المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر لرئاسة جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ونقل المهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد من رئاسة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد لرئاسة جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تضمن القرار تولي المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لرئاسة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ونقل المهندسة مروة حسين أمين أحمد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول للعمل رئيسة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

نص القرار أيضا على تولي مهندس شريف عبد البديع محمد على نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.