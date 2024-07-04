بهذه الطريقة.. شيكو يحتفل بعيد ميلاده الـ 44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان شيكو، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاده الـ 44 والذي يوافق اليوم الخميس 4 يوليو.

ونشر شيكو، صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مين عيد ميلاده ناو؟، وكبر أوي واحلو".

وتفاعل معه عددا من نجوم الفن، وكتبت رانيا يوسف "عيد ميلاد سعيد". وكتب آسر ياسين "عيد ميلاد سعيد حبيبي". وعلق محمد فراج "كل سنة وأنت طيب يا شكشوكة". وكتبت كارولين عزمي "عيد ميلاد سعيد شيكو". وعلق حمزة العيلي "كل سنة وأنت طيب وسكر ومحقق ما تتمنى يا حبيبي".

ويعد شيكو من مواليد عام 1980، وشارك مع صديقيه أحمد فهمي، وهشام ماجد في تكوين فرقة فنية خلال فترة الدراسة الجامعية عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، والتي قدموا من خلالها عدة أفلام ساخرة منخفضة التكلفة، كان أشهرها على الإطلاق و أكثرها صيتًا هو فيلم"رجال لا تعرف المستحيل". واكتشفهم الكاتب والمنتج محمد حفظي، وقدمهم من خلال مسلسل "أفيش وتشبيه" وفيلم "ورقة شفرة".

قدم شيكو بعد ذلك مع شريكيه فيلمين آخرين لاقا الكثير من النجاح وهما "سمير وشهير وبهير" و "بنات العم"، كما قدموا أيضا المسلسل الكوميدي "الرجل العناب".

وكانت آخر الأعمال الفنية لشيكو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024 وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز وآية سماحة وشريف رمزي وحمزة العيلي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد آمين.