كوبا أمريكا 2024.. منتخب البرازيل بحثا عن نقطة التأهل أمام كولومبيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب البرازيل مع نظيره الكولومبي، على ملعب (ليفي) في سان فرانسيسكو، مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.



واستهل منتخب البرازيل مشواره في المجموعة بتعادل مخيب بدون أهداف مع كوستاريكا، قبل أن يكشر عن أنيابه في الجولة الثانية، التي شهدت فوزه الكبير 4 / 1 على باراجواي، ليحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

في المقابل، حجز منتخب كولومبيا مقعده في دور الثمانية للمسابقة رسميا، عقب فوزه 2 / 1 على باراجواي في الجولة الافتتاحية، وانتصاره 3 / صفر على كوستاريكا بالجولة الثانية، ليتربع على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.



و يكفي المنتخب البرازيلي تجنب الخسارة فقط أمام كولومبيا لمواصلة حملته في المسابقة، التي توج بها 9 مرات، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى، التي تجرى بالمجموعة ذاتها في نفس التوقيت بين منتخبي كوستاريكا وباراجواي.

ويتواجد منتخب كوستاريكا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب باراجواي الترتيب بلا نقاط.

وفي حال خروجه بنتيجة إيجابية أمام كولومبيا، ستكون هذه هي المرة الـ14، التي يصعد خلالها المنتخب البرازيلي للأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا خلال آخر 15 نسخة في البطولة.

ولم يتلق منتخب البرازيل أي هزيمة في مرحلة المجموعات بكوبا أمريكا منذ خسارته صفر / 1 أمام بيرو بالجولة الأخيرة في مجموعته بنسخة المسابقة عام 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا، حيث شهدت تلك النسخة وداعه مبكرا من البطولة آنذاك.