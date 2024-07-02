شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يغلق صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يغلق الجهاز الفنى بالاهلى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس، الاثنين، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى لبدء التحضير لمباراته أمام الداخلية الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر المسابقة.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على مشاهدة مقاطع فيديو لفريق الداخلية، خاصة مباراة الدور الأول التى قدم خلالها مستوى مميزا وكان ندا للأهلى وانتهت المباراة بفوز صعب للفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، لاسيما أنه حذر اللاعبين من خطورة الفريق الشرطى الذ يقدم مستويات طيبة مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة عيد مرازيق، بخلاف رغبته فى الخروج بنتيجة إيجابية للهروب من منطقة الهبوط إلى دورى المحترفين.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.