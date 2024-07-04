قرعة تصفيات أمم إفريقيا "المغرب 2025" تعيد شماخ إلى الواجهة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : تجرى الخميس، في جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا، عملية سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، توتال إنيرجيز، حيث سيتم تقسيم 48 بلدا بما في ذلك المتأهلين الأربعة من الجولة التمهيدية (تشاد، إسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان)، إلى 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، للتنافس على تأشيرة التأهل إلى النهائيات.

23 منتخبا والمغرب

أوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي أنه سيتصدر عملية سحب القرعة، بطل إفريقيا الحالي، كوت ديفوار، إلى جانب كل من الجزائر، أنغولا، البنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني ، إثيوبيا ، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، سيراليون، جنوب إفريقيا،جنوب السودان، السودان، تنزانيا، الطوغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

الإنطلاقة في سبتمبر

وتنطلق التصفيات في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتأهل 23 منتخبا بعد مباريات التصفيات، للانضمام إلى المغرب، البلد المضيف للمنافسة.

وأشار موقع (الكاف) إلى أنه بعد النجاحات والإثارة خلال كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، حيث تجاوز البلد المضيف كل التوقعات للفوز بلقبه الثالث، سيُتوقع مجموعة من المباريات الشيقة، في مشوار التأهل إلى الدورة الـ 35 من الحدث القاري البارز.

فايي وشماخ

ذكر موقع (الكاف) أن قرعة تصفيات كان _ المغرب 2025، ستجري بمشاركة المدرب الإيفواري المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا _ كوت ديفوار 2023، إيمرس فايي، والأسطورة المغربية، مروان شماخ.

شماخ وفايي

شهدت مسيرة مدرب منتخب كوت ديفوار، إيمرس فايي، الكثير خاصة وأنه كتب تاريخ كرة القدم الإيفوارية، عندما قاد "الفيلة" للتتويج باللقب القاري بعد بداية صعبة، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، حيث تولى المسؤولية بصفة مؤقتة من دور الـ 16 حتى النهائي.

وقاد المدرب البالغ من العمر 40 عاما، واحدة من أبرز قصص التحول الكروي، بعدما تُوج مع كوت ديفوار بلقبها الإفريقي الثالث من خلال سلسلة من المباريات المثيرة، والتي انتهت بالفوز في النهائي على نيجيريا، ليتم تعيينه لاحقا كمدرب رئيسي للمنتخب الإيفواري، مما سمح له برسم مسار جديد في مسيرة تدريبية بدأت منذ أشهر قليلة.

وانتهت مسيرة، إيمرس فايي، كلاعب محترف بسبب الإصابات، بعد أن لعب في نادي نانت الفرنسي، حيث قضى معظم مسيرته الكروية بين عامي 2003 و2007. ومن 2007 إلى 2009، لعب في صفوف نادي ريدينغ إف سي، قبل أن ينهي مسيرته في نادي نيس الفرنسي بين عامي 2009 و2012. واعتزل، فايي، في شهر فبراير 2012، وهو يبلغ من العمر 28 عامًا فقط.

شماخ .. أسطورة المغرب

يُعد، مروان شماخ، واحدا من أفضل المهاجمين الذين تخرجوا من المغرب. قبل دخوله عالم الاحتراف، طور، شماخ، مهاراته في نادي أف سي نيراك، منذ سن الرابعة، قبل أن ينضم إلى فريق بوردو الفرنسي، حيث أصبح لاعبا مميزا، وتألق خلال مسيرته الكروية بشكل كبير، في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى 2010، حيث خاض 230 مباراة وسجل 56 هدفا.

ويملك شماخ 65 مباراة دولية مع "أسود الأطلس"، وكان قائدا سابقا للمنتخب المغربي، ساهم في حصول المغرب على المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا، تونس 2004.

وراكم الدولي المغربي السابق مسيرة احترافية مميزة أيضا، حيث لعب 3 سنوات في نادي أرسنال، وثلاثة مواسم في كريستال بالاس.

واعتزل المهاجم المغربي، الذي يبلغ اليوم 40 عاما، بعدما سجل 18 هدفا في 65 مباراة مع "أسود الأطلس"، كما كان مهاجما بارزا على مستوى الأندية، حيث سجل 71 هدفا في مسيرته الكروية مع الأندية التي حمل ألوانها.