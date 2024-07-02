ملاعب المقاولون العرب تستقبل مئات الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - رغم الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة امتلأت ملاعب نادي المقاولون العرب بذئاب المستقبل من أنحاء محافظات مصر للانضمام لصفوف القطاع خلال الاختبارات بالنادي.

وتواصل جميع اللجان الفنية والإدارية والطبية مهامها في الإلتزام بمتابعة جميع اللاعبين أثناء تصفيات اليوم الأول لاختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب للبراعم من مواليد 2011 إلى 2017.

وتنطلق غدا الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة المنوفية بمدينة بركة السبع لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017.

مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظة المنوفية

**محافظة المنوفية ** مدينة بركة السبع

يوم الأربعاء الموافق 3-7-2024

7:00 مساءاً

ملعب خفاجي

المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب

فرع المنوفية

كابتن / عبد الناصر مصطفي عبد الوهاب