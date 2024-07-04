"المنار": إصابة مصوّر صحفيّ بشظايا في رأسه وظهره جرّاء قصف إسرائيلي استهدف كفرشوبا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ مصورًا صحفيًا أُصيب بشظايا في رأسه وظهره جرّاء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفرشوبا اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة مستهدفًا المنطقة الحرجية بين كفرحمام وكفرشوبا في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، حيث اشتعلت الحرائق في المنطقة المستهدفة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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