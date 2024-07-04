انت الان تتابع خبر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، المُنعقدة في 2024/7/2، وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق السابع من شهر تموز 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع يوم الأول من المحرم الحرام رأس السنة الهجرية.



وجاء ذلك استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ب) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024)، بحسب البيان.