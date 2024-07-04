الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير اليومي لعدد ضحايا الحربة الاسرائيلية على قطاع غزة، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و179 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأوضحت الوزارة أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"، وذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي.
وعليه، أعلنت في تقريرها عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 38011 شهيدًا و87445 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
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