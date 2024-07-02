مهاجم المصري على رادر الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ترشيح الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري البورسعيدي؛ وذلك من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك تفكير داخل مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء أزمة القيد”.

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وأضاف: “إدارة الأبيض تدرس التعاقد مع فخر الدين بن يوسف بنهاية الموسم الجاري، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لسيف الدين الجزيري”.

وأكمل: “في حال وصول عرض رسمي لرحيل الجزيري عن الفريق الأبيض سيتم الموافقة على رحيله حال تلقيه عرض مالي مناسب”.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غدًا الأربعاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 22 مباراة، فيما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، حصدها من 25 مباراة.