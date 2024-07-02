9 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نظيره فاركو، والمقرر لها غدًا الأربعاء ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدف على حساب فريق سيراميكا كيلوباترا.

اقرأ أيضًا: نجم فيوتشر على رادار الزمالك بالميركاتو الصيفي

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة فاركو غدًا تسع لاعبين وهم..

محمود شيكابالا والذي يواصل برنامجه التأهيلي بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وسيف الدين الجزيري الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأحمد فتوح الذي يعاني من إصابة في الكاحل.

كما يغيب عن الزمالك في مباراة فاركو غدًا كل من محمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي الذين يواصلوا برنامجه التأهيلي خاصة بعد إصابتهم بالرباط الصليبي.

كما يغيب عن نادي الزمالك في مباراة الغد كل من سيف فاروق جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري الذين يعانون من إصابات في العضلة الخلفية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 22 مباراة.