مواعيد مباريات اليوم (الثلاثاء) في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: يقول المنطق الكروي إن هولندا سوف تتأهل اليوم (الثلاثاء) على حساب رومانيا، وكذلك فإن النمسا بالنظر إلى مستوياتها في الدور الأول هي الأقرب للفوز على تركيا، في دور الـ16 لبطولة يورو 2024، ولكن لا مجال للتوقعات، كل ما علينا أن نفعله هو معرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لمتابعة فصول الإثارة والمتعة الكروية في البطولة الأوروبية:إليكم مواعيد مباريات اليوم (الثلاثاء) بتوقيت السعودية:

07:00 رومانيا - هولندا beIN Sports HD Max1 - علي سعيد الكعبي

10:00 النمسا - تركيا beIN Sports HD Max2 - عصام الشوالي