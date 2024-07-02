الامارات | ترتيب الأندية الإماراتية الأعلى قيمة السوقية في يوليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ نادي العين على صدارته لأندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مع بداية شهر يوليو الحالي، كأعلى أندية المسابقة قيمة سوقية، بقيمة بلغت 41.13 مليون يورو.

وحقق نادي العين شهر مايو الماضي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، وضمن مشاركته في بطولة كأس "فيفا - إنتركونتيننتال 2024"، التي تضم الأندية أبطال القارات "كأس القارات"، علاوة على المشاركة في بطولة العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية عام 2025، وبطولة النخبة الآسيوية.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، تصدر العين قمة ترتيب أعلى أندية دوري أدنوك للمحترفين من حيث القيمة السوقية، متفوقاً على باقي أندية المسابقة، حيث جاء في المركز الثاني نادي الشارقة بقيمة سوقية 36.15 مليون يورو.

وحل نادي الوصل، بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الأخير 2023-2024، في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 35.12 مليون يورو، وجاء نادي شباب الأهلي في المركز الرابع بـ 29.67 مليون يورو، ونادي الوحدة خامساً بـ29.16 مليون يورو.

وفي المركز السادس حل نادي النصر بـ26.57 مليون يورو، وجاء نادي الجزيرة سابعاً بـ24.78 مليون يورو، والبطائح ثامناً بـ16.46 مليون يورو، واتحاد كلباء تاسعاً بـ 15.89 مليون يورو، وعجمان عاشراً بـ13.01 مليون يورو.

وفي المركز الحادي عشر جاء نادي خورفكان بقيمة سوقية 12.37 مليون يورو.