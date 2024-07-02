"مثل رونالدو".. بيلينجهام يسخر من هدفه أمام سلوفاكيا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أنقذ لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، منتخب إنجلترا قبل الخروج من بطولة اليورو، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 عن طريق "مقصية".

وعلق بيلينجهام على هدفه، حيث قال في تصريحات صحفية: "عندما كنت في الهواء شعرت أنني على ارتفاع 6 أقدام مثل رونالدو".

وأضاف ساخرا: "لكن عندما شاهدت الإعادة وجدت أنني وضعت يد على الأرض ولم تكن القفزة بهلوانية مثل هدف رونالدو".

الجدير بالذكر أن مباراة إنجلترا وسلوفاكيا امتد حتى الأشواط الإضافة، والتي سجل فيها هاري كين هدف الفوز والتأهل لربع نهائى يورو 2024.

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