ستوري نجوم كرة القدم.. نجل شيكابالا مع طارق حامد.. رسالة من كهربا.. وأفشة يتناول الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

استمر احتفال كريستيانو رونالدو بتأهل منتخب بلاده البرتغال إلى ربع نهائي يورو 2024، ونشر عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من مباراة أمس بالإضافة إلى ورقة كتب عليها: "3 جوانب من الواقع، الألم وعدم اليقين والعمل المستمر".

ونشر لاعبو الأهلي صورا من مران اليوم، عبر حساباتهم الرسمية، وهم إمام عاشور رفقة ياسر إبراهيم، مصطفى شوبير، فيما شارك كهربا متابعيه صورة من داخل عربيته خلال ذهابه إلى المران، وعلق: "صباح السعي والرضا الفولت العالي والبرج العالي".

واستمتع محمد مجدي "أفشة"، بوقته مع آدم حجاج ناشئ الزمالك السابق، ونشر مقطع فيديو وهما يتناولان "الشاي"، فيما شارك مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ومنتخب مصر، متابعيه مقطع فيديو من صالة "الجيم".

ونشر المصري سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي، صورة من مران اليوم استعدادا إلى للموسم المقبل، ونشر المحترف المصري الآخر حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، صورة خلال الاستمتاع بعطلته في مصر.

وودع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، زميله في الفريق الفرنسي أنتوني موديست، ونشر صورتهما وكتب: "شكرا على كل شئ يا أخي وأتمنى لك التوفيق"، ونشر شيكابالا لاعب الزمالك، صورة نجله آدم مع طارق حامد لاعب الأبيض الأسبق وضمك السعودي الحالي، خلال زيارة الأخير لمقر القلعة البيضاء اليوم.

وشارك عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني، متابعيه صورة أثناء الاستمتاع بعطلته، وتناوله للطعام من أمام المسبح، ونشر نجم منتخب إسبانيا لامين يامال صورة مع بيدري، خلال وجودهما في معسكر المنتخب بألمانيا ضمن بطولة يورو 2024.