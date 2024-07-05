تصل لـ45.. ارتفاع درجة الحرارة في بعض مدن السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يسود اليوم الجمعة الموافق 29 ذو الحجة 1445-5 يوليو 2024، طقس متقلب، وتباين في درجات الحرارة، ببعض مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.



وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره اليومي بشأن توقعات حالة الطقس، أن هناك تأثيرا للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم 5-7-2024



ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 42 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 42 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في أبها العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 38 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 26 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 28.

درجة الحرارة في نجران العظمى 38 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 37 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 31 والصغرى 21.