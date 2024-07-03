الغندور يكشف حقيقة احتمالية عدم مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تم تداوله عن احتمالية عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة.

وكانت هناك أنباء عن احتمالية ابتعاد بيراميدز عن المشاركة في الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا وذلك بسبب شكوى فيوتشر ضده.

حيث يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالتحقيق في الشكوى والتي قد يسفر عنها عدم صحة رخصة بيراميدز الإفريقية التي حصل عليها مؤخرًا.

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وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “مصدر في الكاف :لا صحة مطلقا لما أشيع من اتحاد الكرة المصري حول تحقيق لدى الاتحاد الإفريقي بشأن عدم صحة رخصة بيراميدز، والنادي حصل على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية هو والأهلي والمصري بالفعل”.

وتابع: ” ولم يرِد من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” أي أحكام نهائية ضد بيراميدز حتى يتم إيقاف رخصته”.