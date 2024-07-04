تطورات جديدة في أزمة مستحقات خالد بوطيب مع الزمالك

حدثت تطورات خلال الساعات القليلة الماضية في أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب مع نادي الزمالك والتي تم على إثرها إيقاف القيد بالنادي الأبيض.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بحرمانه من القيد لمدة ثلاث فترات قادمة؛ وذلك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، لدى الفريق الأبيض والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.

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وتوصل مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية إلى اتفاق مع محامي خالد بوطيب من أجل جدولة الغرامة المستحقة عليهم، حيث سيتم إرسال جزء منها خلال الساعات المقبلة، على أن يتم جدولة باقي المبلغ.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو نادي الزمالك بإخطار الاتحادين الدولي والإفريقي بشأن سداد مستحقات بوطيب والاتفاق على جدولة المتبقي حتى يتم رفع القيد عن الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والسماح له بالمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل من قبل الكاف بعد الحصول على الرخصة.